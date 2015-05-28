Платіні припустив вихід європейських команд зі змагань під егідою ФІФА
Європейські команди можуть відмовитись від участі в змаганнях під егідою ФІФА, якщо Йозефа Блаттера переоберуть президентом міжнародної федерації футболу.
Таке припущення висловив президент Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні, передає DW.DE. На спеціальному засіданні, яке має відбутися у Берліні наступного тижня на полях фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, будуть "розглянуті всі можливості", наголосив Мішель Платіні сьогодні в Цюріху.
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Президент УЄФА уточнив, що він не анонсує бойкот чемпіонату світу. В якості ще однієї опції він назвав колективний вихід європейських членів з виконавчого комітету ФІФА. "Якщо ми не виграємо це голосування, тоді ми зустрінемося з усіма генеральними секретарями і президентами під час фіналу Ліги чемпіонів у Берліні. Залежно від результатів виборів побачимо, працюватимемо ми у виконавчому комітеті чи ні", - сказав Мішель Платіні.
У свою чергу президент ФІФА Йозеф Блаттер на відкритті конгресу в Цюріху вперше з'явився на публіці після арештів високопоставлених чиновників організації, передає Бі-бі-сі. "Для ФІФА настали безпрецедентні, важкі часи, - заявив він у своїй вступній промові. Ці події [скандал з арештом чиновників] принесли футболу ганьбу і приниження, необхідні зміни".
Випереджаючи неприємні запитання на тему корупції у ФІФА, голова організації підкреслив, що не може постійно контролювати кожного. "Якщо хтось хоче вчиняти неправильно, він постарається це приховати", - сказав Йозеф Блаттер.