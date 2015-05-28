Платіні припустив вихід європейських команд зі змагань під егідою ФІФА

Таке припущення висловив президент Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні, передає DW.DE. На спеціальному засіданні, яке має відбутися у Берліні наступного тижня на полях фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, будуть "розглянуті всі можливості", наголосив Мішель Платіні сьогодні в Цюріху.

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Президент УЄФА уточнив, що він не анонсує бойкот чемпіонату світу. В якості ще однієї опції він назвав колективний вихід європейських членів з виконавчого комітету ФІФА. "Якщо ми не виграємо це голосування, тоді ми зустрінемося з усіма генеральними секретарями і президентами під час фіналу Ліги чемпіонів у Берліні. Залежно від результатів виборів побачимо, працюватимемо ми у виконавчому комітеті чи ні", - сказав Мішель Платіні.

У свою чергу президент ФІФА Йозеф Блаттер на відкритті конгресу в Цюріху вперше з'явився на публіці після арештів високопоставлених чиновників організації, передає Бі-бі-сі. "Для ФІФА настали безпрецедентні, важкі часи, - заявив він у своїй вступній промові. Ці події [скандал з арештом чиновників] принесли футболу ганьбу і приниження, необхідні зміни".

Випереджаючи неприємні запитання на тему корупції у ФІФА, голова організації підкреслив, що не може постійно контролювати кожного. "Якщо хтось хоче вчиняти неправильно, він постарається це приховати", - сказав Йозеф Блаттер.