Захисник "Севільї": "Дніпро" щільно пресингував, треба віддати йому належне

Захисник "Севільї" Даніел Каррісу заявив, що "Дніпро" заслужено вийшов у фінал Ліги Європи.

Про це повідомляє Football.ua.

"Просто дивно, що ми робимо - пишемо історію з цим клубом! Клубом, у якого великі амбіції та чудові вболівальники. Вони слідують за нами на будь-який стадіон. Важко описати, що ми зараз відчуваємо, після того як два рази поспіль виграли трофей, який просто так нікому не дається. Це чудово для нас самих і для наших уболівальників. Ми дуже раді, що привеземо цей кубок в Севілью вже вчетверте", - сказав Каррісу.

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Також захисник "Севільї" зізнався, що матч був по-справжньому важким, і "Дніпро" щільно "пресингував" їх команду.

"Матч був важкий. Дніпро не випадково вийшов у фінал, все по справі. Вони щільно пресингували, і треба віддати їм належне — вони забили першими і змусили нас оборонятися, а потім зрівняли рахунок. Наша головна сила — в єдності, в єдності", - підкреслив Каррісу.