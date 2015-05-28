Платіні заявив, що ФІФА необхідний новий президент

Таку заяву зробив керівник Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні, передає Бі-бі-сі. "Я попросив його піти у відставку: вистачить, Зепп. Він вислухав мене, але сказав, що вже занадто пізно", - розповів Мішель Платіні на прес-конференції.

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"Я кажу це зі сльозами на очах. Мені це все не подобається. Але надто багато скандалів", - додав він.

За словами Мішеля Платіні, багато членів УЄФА на виборах президента ФІФА, запланованих на 29 травня, будуть голосувати за конкурента Йозефа Блаттера – принца Йорданії Алі бін Аль-Хусейна.

Сам Йозеф Блаттер не збирається подавати у відставку і має намір взяти участь у п'ятничних виборах. На думку букмекерів, він залишається їх однозначним фаворитом. Зазначимо, що ці вибори пройдуть на тлі найбільшого в історії ФІФА корупційного скандалу.

Крім цього повідомляється, що УЄФА прийняв рішення не бойкотувати вибори президента ФІФА. Як передає Бі-бі-сі, таке рішення прийнято на екстреному засіданні керівництва УЄФА.