Дніпропетровськ та Київ під час фіналу Ліги Європи вболівали за "Дніпро" просто неба (фоторепортаж)

Вчора під вечір, 27 травня, всі вулиці Дніпропетровська та Києва спорожніли. Жителі зібралися біля екранів телевізорів, на площі Героїв Майдану (Дніпропетровськ) і біля кінотеатру "Флоренція" (Київ), щоб підтримати дніпропетровський "Дніпро" у фінальному матчі Ліги Європи. Головними гостями футбольного свята у Дніпропетровську стали учасники АТО, для яких організатори передбачили спеціальні місця для перегляду матчу.

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Як повідомляв УНІАН, вчора у Варшаві (Польща) завершився фінальний матч Ліги Європи сезону 2014/15, в якому дніпропетровський "Дніпро" грав з іспанською "Севільєю" і поступився з рахунком 2:3.