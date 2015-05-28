Блаттер проводить екстрену нараду через скандал навколо ФІФА

Багато спонсорів і партнерів ФІФА, в тому числі компанії Coca Cola і Visa, заявили про намір переглянути свою співпрацю з федерацією, передає Бі-бі-сі.

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Правозахисники, низка функціонерів і багато експертів закликають главу ФІФА Йозефа Блаттера подати у відставку. Прем'єр Великобританії Девід Кемерон сьогодні підтримав заклики до відставки Йозефа Блаттера.

У той же час президент Росії Володимир Путін висловив чолі ФІФА свою підтримку і заявив, що "пан Блаттер має всі шанси бути переобраним".

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Швейцарії були заарештовані сім високопоставлених чиновників ФІФА, підозрюваних в участі в корупційних схемах. Серед затриманих - віце-президенти ФІФА Джеффрі Уебб і Еухеніо Фігередо. В середу ФІФА тимчасово відсторонила від будь-якої пов'язаної з футболом діяльності 11 осіб, у відношенні яких ФБР, мін'юст і податкове відомство США ведуть розслідування.

Тим не менш ФІФА заявила, що вибори, на яких нинішній президент цієї організації Йозеф Блаттер буде претендувати на п'ятий термін, пройдуть в п'ятницю, як і планувалося.

УЄФА сьогодні має намір провести екстрене засідання керівництва, щоб вирішити питання, чи бойкотувати майбутні вибори глави ФІФА.