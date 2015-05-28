Федорчук: Третій гол у ворота "Дніпра" був необов'язковим

"Дуже хотілося виграти цю гру. На жаль, не обійшлося без наших помилок. Вважаю, як мінімум один з трьох голів у наші ворота був необов'язковим. Йдеться про третій гол, коли можна було спокійно вибити м'яч подалі від воріт", - цитує Федорчука прес-служба клубу.

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"З одного боку, емоції від нашої гри у фіналі хороші, але з іншого, перемогти в ньому все-таки не вдалося. Будемо сподіватися, що той досвід, який ми отримали в цьому розіграші Ліги Європи, допоможе нам надалі і попереду у нас ще будуть фінали. Будемо розвиватися далі!", - підкреслив футболіст.

Як повідомляв УНІАН, у Варшаві у фінальному матчі Ліги Європи сезону 2014/15 дніпропетровський "Дніпро" грав з іспанською "Севільєю" і поступився з рахунком 2:3.