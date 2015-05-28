Калініч: Показали гру, гідну фіналу

"Що поробиш, ми поступилися. Вважаю, показали хорошу гру, гідну фіналу, але все-таки програли", - цитує Калініча прес-служба "Дніпра".

"Шкода, звичайно, адже кожен з нас старався, віддавав всього себе на полі, і цей поєдинок продемонстрував, що ми знаходимося на хорошому європейському рівні", - підкреслив він.

Читайте такожУ госпіталізованого після матчу з "Севільєю" Матеуса діагностували перелом носа та забій голови

Як повідомляв УНІАН, у Варшаві у фінальному матчі Ліги Європи сезону 2014/15 дніпропетровський "Дніпро" грав з іспанською "Севільєю" і поступився з рахунком 2:3.