Калініч: Показали гру, гідну фіналу
11:35, 28 травня 2015Спорт
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Автор першого гола у фіналі Нікола Калініч поділився своєю думкою про матч.
REUTERS
"Що поробиш, ми поступилися. Вважаю, показали хорошу гру, гідну фіналу, але все-таки програли", - цитує Калініча прес-служба "Дніпра".
"Шкода, звичайно, адже кожен з нас старався, віддавав всього себе на полі, і цей поєдинок продемонстрував, що ми знаходимося на хорошому європейському рівні", - підкреслив він.
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Як повідомляв УНІАН, у Варшаві у фінальному матчі Ліги Європи сезону 2014/15 дніпропетровський "Дніпро" грав з іспанською "Севільєю" і поступився з рахунком 2:3.
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