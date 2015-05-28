Глава Футбольної асоціації Англії - президентові ФІФА: "Ви мусите піти"

"Те, що багато делегатів повинні сказати тут Блаттеру протягом найближчих двох днів - вам настав час піти", - заявив Дайк в прямому ефірі телеканалу ITV з Цюріха, де починається конгрес ФІФА, пише ТАСС.

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"Не важливо, чи наберете ви необхідні голоси, ви повинні піти, бо до цієї організації не буде довіри, поки ви в ній", - сказав глава ФА, говорячи про заплановані на п'ятницю вибори президента ФІФА. У них беруть участь два кандидати - нинішній президент організації Блаттер і принц Йорданії Алі бін Аль-Хусейн.

"Багато людей відчувають велику злість. І це повинно закінчитися одним або іншим способом", - сказав Дайк, пояснивши, що або він сам залишить посаду голови однієї з найвпливовіших спортивних організацій на планеті, або представники 209 асоціацій, які входять до ФІФА, своїм голосуванням прямо вкажуть йому на вихід.