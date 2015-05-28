У госпіталізованого після матчу з "Севільєю" Матеуса діагностували перелом носа та забій голови

Про це повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

"У Матеуса було діагностовано перелом кісток носа та забій голови. Через кілька годин футболіст возз'єднався з командою в готелі", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Матеус знепритомнів, незадовго до чого отримав удар по голові від одного з гравців "Севільї".