У госпіталізованого після матчу з "Севільєю" Матеуса діагностували перелом носа та забій голови

08:13, 28 травня 2015
Спорт
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Футболіста дніпропетровського "Дніпра" Матеуса, який був госпіталізований, виписали з лікарні після діагностики отриманих у фінальному матчі Ліги Європи з "Севільєю" травм.

Матеус потерял сознание после столкновения на матче Днепр-Севилья / © UNIAN

Про це повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

"У Матеуса було діагностовано перелом кісток носа та забій голови. Через кілька годин футболіст возз'єднався з командою в готелі", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Матеус знепритомнів, незадовго до чого отримав удар по голові від одного з гравців "Севільї".

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