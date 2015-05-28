Комітет з етики ФІФА відсторонив від футбольної діяльності 11 осіб - ЗМІ

Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на офіційний сайт організації.

«У зв'язку з розслідуванням, чітко пов'язаним з футболом і таким, що має серйозний характер, було необхідно вжити негайних і невідкладних заходів. Розгляд буде йти своїм курсом згідно з Кодексом етики ФІФА», - заявив голова арбітражної палати Комітету з етики ФІФА Ганс Йоахім Еккерт.

Читайте такожTransparency закликала Блаттера піти з поста глави ФІФА В список відсторонених увійшли: Джеффрі Уебб, Едуардо, Хуліо Року, Костас Таккас, Джек Уорнер, Еухенії Фігередо, Рафаель Эскивела, Хосе Марія Марін, Ніколас Леос, Чак Блейзер і Дерілл Уорнер.

Раніше стало відомо, що федеральна поліція Швейцарії заарештувала в Цюріху шістьох чиновників ФІФА, екстрадиції яких вимагають Сполучені Штати.