Компанія McDonald's висловила стурбованість корупційним скандалом в FIFA

Спонсор Чемпіонату світу з футболу компанія McDonald's висловила стурбованість ситуацією навколо скандалу, пов'язаного з корупцією серед керівництва FIFA.

Про це повідомляє Reuters.

У компанії відзначили, що знаходяться на зв'язку з FIFA і пильно спостерігають за розвитком ситуації.

Влада США підозрює 14 чиновників футбольної організації в отриманні хабарів на загальну суму $150 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що поліція Швейцарії 27 травня затримала 7 чиновників і готує їх до екстрадиції в США.