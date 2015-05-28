Компанія McDonald's висловила стурбованість корупційним скандалом в FIFA
03:06, 28 травня 2015Спорт
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Компанія McDonald's вкрай стурбована корупційним скандалом в FIFA.
Один зі спонсорів FIFA висловив стурбованість через звинувачення в корупції tvc.ru
Спонсор Чемпіонату світу з футболу компанія McDonald's висловила стурбованість ситуацією навколо скандалу, пов'язаного з корупцією серед керівництва FIFA.
Про це повідомляє Reuters.
У компанії відзначили, що знаходяться на зв'язку з FIFA і пильно спостерігають за розвитком ситуації.
Влада США підозрює 14 чиновників футбольної організації в отриманні хабарів на загальну суму $150 мільйонів.
Раніше повідомлялося, що поліція Швейцарії 27 травня затримала 7 чиновників і готує їх до екстрадиції в США.
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