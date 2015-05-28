Матеус після матчу з "Севільєю" потрапив до лікарні у Варшаві

Про це в ефірі телеканалу 2+2 генеральний директор ФК "Дніпро" Андрій Стеценко, повідомляє Проспорт.

"Матеус направлений до лікарні Варшави, там йому зроблять комп'ютерну томограму", - сказав він.

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Незадовго до непритомності, Матеус отримав удар по голові від одного з гравців "Севільї".