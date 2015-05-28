Тренер "Севільї": бригада арбітрів відпрацювала якісно, "Дніпро" показав хорошу гру

Післяматчеве інтерв'ю з Унаї Емері публікує Matchday.ua.

«Ми багато працювали і зіграли п'ять фіналів. З "Зенітом", з "Фіорентиною" - це теж були для нас фінали. Сьогоднішній матч - черговий фінал. Я хочу привітати і "Дніпро". У них дуже хороша команда, і вони теж дуже добре попрацювали», - повідомив тренер.

Говорячи про перспективи, Емері зазначив, що намагається жити сьогоднішнім днем. «Ми отримали насолоду від кожного моменту. Ми хочемо пережити моменти радості сьогодні. Про майбутнє почнемо думати пізніше».

Читайте такожКращим гравцем фіналу Ліги Європи став Евер БанегаЗа словами тренера іспанської команди, виграти Лігу Європи не просто, і "Севільї" треба шукати своє щастя. «У нас був дуже хороший сезон в Іспанії. Люди почали відчувати себе живими. Для мене це прекрасні моменти - моменти спогадів, щастя», - зазначив Емері.

Тренер «Севільї» зазначив, що протягом фінального матчу бригада арбітрів відпрацювала дуже якісно, дозволяючи грати контактно, жорстко, але не жорстоко.

Також Емері привітав «Дніпро», відзначивши хорошу гру підопічних Мирона Маркевича.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Варшаві (Польща) завершився фінальний матч Ліги Європи сезону 2014/15, в якому дніпропетровський "Дніпро" грав з іспанською "Севільєю" і поступився з рахунком 2:3.