Кращим гравцем фіналу Ліги Європи став Евер Банега

Про це повідомляє Football.ua.

«Ми знали, що буде важко, але це фінал, — каже Банега. — Ми були зібрані, однак Дніпро все одно повів у рахунку і зумів трохи перевернути все. Дніпро постійно небезпечно перехоплював м'яч і виривався в хороші контратаки, але завдяки великій роботі ми домоглися свого», - заявив футболіст.

Запорукою успіху команди на думку гравця став прекрасний тренер, який зміг розкрити кращі якості футболістів і вичавити максимум.

«Коли я прийшов в Севілью, мені було дуже важко, проте наставник допоміг мені правильно освоїтись і правильно застосовувати свої козирі. Це і принесло результат», - вважає Банега.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Варшаві (Польща) завершився фінальний матч Ліги Європи сезону 2014/15, в якому дніпропетровський "Дніпро" грав з іспанською "Севільєю" і поступився з рахунком 2:3.