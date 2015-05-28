Федецький: ми грали для всієї України

Коментуючи результат фінального поєдинку з іспанською "Севільєю", захисник "Дніпра" Артем Федецький в ефірі телеканалу 2+2 відзначив, що прикро програвати у фіналі, але це є досягненням для країни.

"Двояке відчуття. Все було близько, але десь трошки не вистачило. Ми заслужили цей фінал. Звичайно прикро у фіналі програвати. Ми зробили досягнення для країни та футболу", - повідомив Федецький.

За словами футболіста, "Севілья" забила і перемогла. Другий тайм був до голу, команди грали обережно.

"Для глядачів вийшла хороша гра. Відчувалося, що ми грали для всієї України. Ми хотіли зробити свято, привезти трофей, але десь не вистачило", - відзначив Федецький.