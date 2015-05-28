Коноплянка: "Ми зробили диво і я пишаюся цим"
00:56, 28 травня 2015Спорт
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Євген Коноплянка присвятив фінал Ліги Європи всій країні і зазначив, що пишається командою.
Коноплянка: я гордий за свою команду і країну / www.zik.ua
Півзахисник «Дніпра» Євген Коноплянка прокоментував телеканалу 2+2 результати фінального матчу проти іспанської Севільї.
«Хотілося б побільше звичайно, тому що ми програли. Але я гордий за свою команду і країну. Ми зробили диво і я пишаюся цим», - зазначив футболіст.
Цей фінал Коноплянка присвятив уболівальникам. «Ми граємо заради них, щоб люди отримували емоції.», - відзначив фіналіст єврокубка.
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