Коноплянка: "Ми зробили диво і я пишаюся цим"

Півзахисник «Дніпра» Євген Коноплянка прокоментував телеканалу 2+2 результати фінального матчу проти іспанської Севільї.

«Хотілося б побільше звичайно, тому що ми програли. Але я гордий за свою команду і країну. Ми зробили диво і я пишаюся цим», - зазначив футболіст.

Цей фінал Коноплянка присвятив уболівальникам. «Ми граємо заради них, щоб люди отримували емоції.», - відзначив фіналіст єврокубка.