Маркевич: ми грали для людей (відео)

"Не вистачило досвіду, — заявив Мирон Богданович в інтерв'ю телеканалу 2+2, повідомляє Football.ua.

"Севілья" — дуже серйозна команда, у них більше досвіду. Вони грали у фіналі в тому році. Вони виглядали трохи професійніше".

"Для кожного тренера пройти такий шлях почесно. Дуже вдячний футболістам за виконану роботу. Ми могли їм тільки допомогти досягти такого успіху. А я вважаю, що це успіх. Сьогодні нам не вистачило трохи досвіду і фарту. Думаю, якщо б ми в першому таймі не пропустили, була б інша гра. Не можна пропускати такі м'ячі — з нічого".

"Характер сьогодні був. Наприкінці матчу ми могли і зрівняти рахунок. Третій м'яч був необов'язковим. Команда билася до кінця. Це футбол".

"Матеус? Думаю, все нормально".

"Повірте, ми хотіли виграти, хоча і грали з класною командою. Ми дійсно грали для людей, старалися і хотіли домогтися успіху. Сподіваюся, у нас все ще попереду".