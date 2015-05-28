Ротань: "Прощаємося з Лігою Європи зі сльозами на очах"

"Усі розчаровані. Звичайно, хотілося в такому матчі перемогти. Завжди є переможці і переможені. На жаль, ми сьогодні в ролі переможених. Прощаємося з Лігою Європи зі сльозами на очах", — заявив капітан дніпрян в інтерв'ю телеканалу 2+2, пише football.ua .

"Можна привітати Севілью з перемогою, вони цього заслужили. Ми тільки починали сідати у нас виникали проблеми. По гарячих слідах, напевно, нічого говорити не варто".

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"Ніхто не хотів програвати. Могло сьогодні скластися так, щоб ми досягли перемоги".

Як повідомляв УНІАН, "Дніпро" програв "Севільї" у фінальному матчі Ліги Європи з рахунком 2:3