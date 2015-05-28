Захисник "Дніпра" присвятив вихід команди у фінал Ліги Європи усім українцям
00:28, 28 травня 2015Спорт
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Захисник "Дніпра" прокоментував гру фіналу Ліги Європи проти іспанської "Севільї".
Чеберячко / sport-xl.org
Захисник дніпропетровського «Дніпра» Євген Чеберячко після фінального матчу Ліги Європи у інтерв'ю телеканалу «2+2» розповів про свої враження від поєдинку.
«Протягом другого тайму, до гола в наші ворота, мені здавалося, що ми можемо виграти. Може, проблеми виникли через те, що сіли до своїх воріт. Залишилися тільки емоції зараз.», - сказав Чеберячко.
Футболіст присвятив це досягнення всім українцям.
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