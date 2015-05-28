Захисник "Дніпра" присвятив вихід команди у фінал Ліги Європи усім українцям

Захисник дніпропетровського «Дніпра» Євген Чеберячко після фінального матчу Ліги Європи у інтерв'ю телеканалу «2+2» розповів про свої враження від поєдинку.

«Протягом другого тайму, до гола в наші ворота, мені здавалося, що ми можемо виграти. Може, проблеми виникли через те, що сіли до своїх воріт. Залишилися тільки емоції зараз.», - сказав Чеберячко.

Футболіст присвятив це досягнення всім українцям.