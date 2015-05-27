"Дніпро" програв "Севільї" у фіналі Ліги Європи (відео)

У Варшаві (Польща) завершився фінальний матч Ліги Європи сезону 2014/15, в якому дніпропетровський "Дніпро" грав з іспанською "Севільєю" і поступився з рахунком 2:3.

Долю матчу вирішив дубль колумбійського легіонера іспанців Карлоса Бакки.

Гра спочатку проходила в рівній боротьбі. Більш того, в середині першого тайму "Дніпро" відкрив рахунок. Але потім гості швидко забили два голи і вже не дозволяли супернику вести в рахунку. Гол Руслана Ротаня чудовим ударом зі штрафного дозволив дніпропетровцям зрівняти рахунок перед перервою, але в другому таймі дубль зробив Бакка, який скористався помилкою захисників "Дніпра" - 3:2.

Таким чином, "Севілья" в четвертий раз в історії стала володарем титулу Ліги Європи УЄФА.