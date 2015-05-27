У Дніпропетровську проходить масштабний перегляд матчу «Дніпро»- «Севілья»

Футбольне свято для вболівальників розпочалося за кілька годин до трансляції: працювали ді-джеї, групи підтримки, творчі колективи. Під час флеш-мобу понад 10 тисяч городян заспівали гімн України і випустили в небо синьо-жовті кулі.

Усі вулиці Дніпропетровська спорожніли. Жителі міста зібралися біля екранів телевізорів та на площі Героїв Майдану, щоб підтримати улюблену команду. Головними гостями свята стали учасники АТО, для яких організатори передбачили спеціальні місця для перегляду матчу.

«Я вірю в перемогу «Дніпра». І незалежно від результату матчу, «Дніпро» вже переміг. Нас знає вся Україна, нас знає весь світ. Ми, дніпряни, зупинили на кордонах нашої області російські війська. Ми, дніпряни, - це люди-переможці! Українці – це народ-переможець! І сьогодні ми мріємо тільки про перемогу. І перемога буде за нами», - сказав народний депутат України Борис Філатов, який організував наймасштабнішу трансляцію матчу між українською та іспанською командою для дніпропетровців та гостей міста.