ЗМІ: УЄФА закликав відкласти вибори президента ФІФА

Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Reuters, цитуючи заяву генерального секретаря УЄФА Джанні Інфантіно після проведення позачергового засідання виконкому союзу.

У виборах беруть участь чинний президент Йозеф Блаттер і принц Йорданії Алі бін Аль-Хусейн, на користь якого раніше зняли свої кандидатури екс-футболіст «Барселони» і «Реала» Луїш Фігу і глава Королівського футбольного союзу Нідерландів (KNVB) Міхаель ван Прааг.

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Як повідомляв УНІАН, федеральна поліція Швейцарії заарештувала в Цюріху шістьох чиновників ФІФА, екстрадиції яких вимагають США. Всього у справі, порушеній американськими слідчими органами, проходять 14 осіб. Міністерство юстиції США вважає, що за останні 20 років різні чиновники ФІФА отримали в якості хабарів в цілому майже 10 млрд доларів.

Крім того, повідомлялося, що ще як мінімум 10 спортивних чиновників, у тому числі російський міністр спорту Віталій Мутко, будуть викликані на допит.

Скандал вибухнув буквально за кілька днів до виборів нового президента ФІФА. При цьому нинішній голова федерації Йозеф Блаттер, якого багато хто закликає піти у відставку, незважаючи на скандал, залишається однозначним фаворитом виборів.