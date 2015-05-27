Українські футбольні вболівальники пройшли синьо-жовтим маршем до стадіону у Варшаві (відео)

21:36, 27 травня 2015
Спорт
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Український марш розпочався за дві години до початку матчу.

Украинские футбольные фанаты идут через мост / Скриншот

Українські вболівальники маршем пройшли мостом до стадіону, на якому відбудеться фінальний матч Ліги Європи між "Дніпром" та "Севільєю".

Марш розпочався за дві години до початку матчу.

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