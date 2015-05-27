Українські футбольні вболівальники пройшли синьо-жовтим маршем до стадіону у Варшаві (відео)
21:36, 27 травня 2015Спорт
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Український марш розпочався за дві години до початку матчу.
Українські футбольні фанати йдуть мостом / Скріншот
Українські вболівальники маршем пройшли мостом до стадіону, на якому відбудеться фінальний матч Ліги Європи між "Дніпром" та "Севільєю".
Марш розпочався за дві години до початку матчу.
Як українці йшли за Дніпро у Варшаві вболівати
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