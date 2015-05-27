Росія стала на захист чиновників ФІФА, звинувачених у корупції

Про це заявив офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич.

«Не вдаючись у подробиці висунутих звинувачень, звертаємо увагу на те, що в наявності черговий випадок незаконного екстериторіального застосування американського законодавства. Розраховуємо, що це жодним чином не буде використовуватися для того, щоб кинути тінь на міжнародну футбольну організацію в цілому і прийняті нею рішення, включаючи кадрові», - сказав Лукашевич.

Він закликав Вашингтон припинити спроби «вершити суд далеко за межами своїх кордонів за своїми правовими нормами і слідувати загальноприйнятим міжнародно-правовим процедурам».

Читайте такожTransparency закликала Блаттера піти з поста голови ФІФА

Як повідомляв УНІАН, федеральна поліція Швейцарії заарештувала в Цюріху шістьох чиновників ФІФА, екстрадиції яких вимагають США. Всього у справі, порушеній американськими слідчими органами, проходять 14 осіб.

Крім того, повідомлялося, що ще як мінімум 10 спортивних чиновників, у тому числі російський міністр спорту Віталій Мутко, будуть викликані на допит. Сам Мутко заявив, що поки не отримував повістки, але готовий відповісти на будь-які питання слідчих.

Скандал вибухнув буквально за кілька днів до виборів нового президента ФІФА. При цьому нинішній голова федерації Йозеф Блаттер, якого багато хто закликає піти у відставку, незважаючи на скандал, залишається однозначним фаворитом виборів.