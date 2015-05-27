Екс-глава УЄФА закликав провести ЧС-2018 у Англії

Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Reuters.

«Не здивований тим, що відбувається. Блаттер виразно зробить так, щоб вибори президента пройшли так, як йому потрібно. Дуже шкода, що на чолі найбільшої футбольної організації світу стоїть такий лідер. Я дійсно жалкую», - сказав він.

Юханссон сподівається, що ФІФА перегляне свої рішення з приводу ЧС-2018 і ЧС-2022.

«В Англії світова першість не проводилася з 1966 року, а це ж батьківщина футболу. На Англію варто звернути увагу, говорячи про ЧС-2018», - підкреслив екс-глава УЄФА.

Читайте такожМін'юст США оцінив масштаби корупції у ФІФА за останні 20 років

Як повідомляв УНІАН, федеральна поліція Швейцарії заарештувала в Цюріху шістьох чиновників ФІФА, екстрадиції яких вимагають США. Всього у справі, порушеній американськими слідчими органами, проходять 14 осіб. Міністерство юстиції США вважає, що за останні 20 років різні чиновники ФІФА отримали в якості хабарів в цілому майже 10 млрд доларів.

Крім того, повідомлялося, що ще як мінімум 10 спортивних чиновників, у тому числі російський міністр спорту Віталій Мутко, будуть викликані на допит.

Скандал вибухнув буквально за кілька днів до виборів нового президента ФІФА. При цьому нинішній голова федерації Йозеф Блаттер, якого багато хто закликає піти у відставку, незважаючи на скандал, залишається однозначним фаворитом виборів.