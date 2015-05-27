Футбольні фанати гуляють Варшавою перед матчем "Дніпро" - "Севілья" (фоторепортаж)

Вболівальники "Дніпра" та "Севільї" гуляють Варшавою перед майбутнім матчем.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter