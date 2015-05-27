Футбольні фанати гуляють Варшавою перед матчем "Дніпро" - "Севілья" (фоторепортаж)

20:57, 27 травня 2015
Спорт
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Вболівальники "Дніпра" та "Севільї" гуляють Варшавою перед майбутнім матчем.

Футбольные болельщики перед финалом ЛЕ в Варшаве / Фото УНИАН

Футбольні фанати гуляють Варшавою перед фінальним матчем Ліги Європи між "Дніпром" і "Севільєю".

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Українські вболівальники оглядають пам'ятки польського міста та спілкуються з уболівальниками "Севільї".

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