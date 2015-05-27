Футбольні фанати гуляють Варшавою перед матчем "Дніпро" - "Севілья" (фоторепортаж)
20:57, 27 травня 2015Спорт
1708
Вболівальники "Дніпра" та "Севільї" гуляють Варшавою перед майбутнім матчем.
Футбольні вболівальники перед фіналом ЛЄ у Варшаві / Фото УНІАН
Футбольні фанати гуляють Варшавою перед фінальним матчем Ліги Європи між "Дніпром" і "Севільєю".
Читайте такожВечір суперфутболу "Дніпро" - "Севілья": передматчова аналітика, інтерв`ю, прямий ефір зі стадіону (відеотрансляція)
Українські вболівальники оглядають пам'ятки польського міста та спілкуються з уболівальниками "Севільї".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter