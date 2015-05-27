Transparency закликала Блаттера піти з поста голови ФІФА

У прес-релізі організація покладає провину за це на Зеппа Блаттера, передає Бі-бі-сі. За словами представників Transparency International, ФІФА проігнорувала всі їх рекомендації по боротьбі з корупцією.

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У зв'язку з цим, наголошується в прес-релізі, Зеппу Блаттеру варто залишити посаду голови федерації, яку він обіймає вже майже 20 років. Вибори нового президента, що заплановані на цю п'ятницю, повинні бути перенесені, вважають у Transparency International.

Раніше стало відомо, що федеральна поліція Швейцарії арештувала в Цюріху шістьох чиновників ФІФА, екстрадиції яких вимагають США. Арештовані звинувачуються у відмиванні грошей, здирництві та шахрайстві з використанням електронних переказів.

При цьому на позиції Зеппа Блаттера, який вважається фаворитом виборів нового президента ФІФА, це не вплинуло. Букмекери, як і раніше вважають його головним претендентом на перемогу, в той час як на його суперника ставки приймаються з коефіцієнтом 8 до 1.