Матчі за участю "Динамо" та "Шахтаря": Українські клуби жодного разу не програвали у фіналах єврокубків (відео)

Три фіналу за участю "Динамо" (двічі) і "Шахтаря", які відбулися в 1975-му, 1986-му і 2009-му роках, не були програні.

"Динамо" Київ - "Ференцварош" 3:0

14.05.1975: фінал Кубка володарів кубків

Відео ukrevrocup

"Видовищний футбол? Я не розумію, що це значить, - говорив Валерій Лобановський в інтерв'ю порталу УЄФА в 2001 році. - Не існує працівника клубу або вболівальника, який буде задоволений поразкою своєї команди, хай навіть та продемонструвала видовищний футбол. Футбол - це війна. У всіх команд лише одна мета - перемагати".

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І все ж "Динамо" Лобановського подарувало справжнє видовище, коли здобувало свій перший європейський трофей. Дубль Володимира Онищенка (18-я і 39-а хвилини) і гол Олега Блохіна (67) принесли киянам перемогу над "Ференцварош" і перший Кубок кубків в історії клубу.

"Динамо" Київ - "Атлетико" 3:0

02.05.1986: фінал Кубка кубків

Відео Aleks Chistogan

Володіюче класними виконавцями в кожній лінії "Динамо" просто знищило мадридське "Атлетіко" в Ліоні завдяки точним ударам Олександра Заварова (4), Блохіна (85) і Вадима Євтушенка (87).

Команда Лобановського показала привабливий і результативний футбол в тому сезоні. Заваров, Блохін та Ігор Бєланов записали в актив по п'ять м'ячів у тому розіграші, розділивши статус кращого бомбардира турніру з нападником дрезденського "Динамо" Франком Ліппманном. "Не нагадуйте мені про нагороду, - попросив Бєланов. - Це нагорода "Динамо", а не моя".

"Шахтар" Донецьк - "Вердер" 2:1

20.05.2009, фінал Кубка УЄФА

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Бразильці Луїс Адріано (25) і Жадсон (97) вразили ворота "Вердера" і надали можливість капітана Даріо Срні, якого визнали найкращим гравцем фіналу, першим з гірників підняти над головою Кубок УЄФА. Тріумф "Шахтаря" в Стамбулі був розцінений в українському футболі як величезний успіх. Але тренер донеччан Мірча Луческу був упевнений, що це тільки початок.

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"До цього ми сумнівалися в рівні чемпіонату країни. Зараз думаю, що команди зі Східної Європи мають шанси виграти навіть Лігу чемпіонів", - говорив румунський наставник "Шахтаря". "Вердеру" вдалося перевести матч у додатковий час, але гол Жадсона і сейви Андрія П'ятова не дозволили німцям завоювати трофей.

Сьогодні, 27 травня, у Варшаві (Польща) відбудеться фінал Ліги Європи сезону 2014/15 "Дніпро" - "Севілья". УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію четвертого в історії українського футболу фіналу єврокубків.