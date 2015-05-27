На матч "Дніпро" - "Севілья" продані майже всі квитки - УЄФА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УЄФА.

"Залишилося лише кілька квитків", - зазначили у прес-службі, але не надали дані, скільки квитків орієнтовно викупили уболівальники з України, Іспанії та інших країн.

Увечері в організованому у Посольстві України у Варшаві meeting point, де українські уболівальники могли забрати викуплені раніше квитки та придбати нові, УНІАН повідомили, що вже залишилися квитки лише за 90 євро.

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Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги Європи "Дніпро" - "Севілья" розпочнеться сьогодні на стадіоні у Варшаві о 21.45 за київським часом.

Побудований до Євро-2012 Національний стадіон у Варшаві може вмістити близько 58,5 тисяч уболівальників.