Світоліна вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

У Парижі (Франція) завершився матч другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому українка Еліна Світоліна грала з Юлією Путінцевою (Казахстан) і переграла суперницю в трьох партіях, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч закінчився з рахунком 1:6, 7:5, 9:7.

Українка, яка вважалася фаворитом цього матчу у фахівців і аналітиків букмекерських контор, розгромно програла першу партію і довго не могла оговтатися від шоку. У другій партії вона лише за рахунку 5:5, в самій кінцівці зуміла здобути вирішальну перевагу, вигравши два гейми поспіль.

Здавалося, цей успіх повинен зламати опонентку. Але, Путінцева продовжила на рівних боротися і в третій партії. Більше того, мала шанси на підсумкову перемогу над 19-м номером посіву турніру. Але, в кінцівці, при рахунку 7:7, вирішальними виявилися два гейми на користь харків`янки.

Таким чином, Світоліна виявилася єдиною представницею України, яка вийшла у третє коло змагань. Раніше, зазнали поразки в Парижі Леся Цуренко, Олександр Долгополов, Ілля Марченко і Сергій Стаховський.

Відкритий чемпіонат Франції є одним з чотирьох турнірів серії "Великого шолома" - найпрестижніших змагань у світі тенісу. Крім цього змагання в серію входять відкриті чемпіонати Австралії і США і найпопулярніший в світі - Вімблдонський турнір. У 2015-му році турнір у Парижі на кортах "Ролан Гаррос" проходить з 24 травня по 7 червня.