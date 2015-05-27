Мін'юст США оцінив масштаби корупції у ФІФА за останні 20 років

За словами генпрокурора США Лоретти Лінч, звинувачення містить 47 пунктів, включаючи рекет, шахрайство і відмивання грошей, передає Бі-бі-сі. Звинувачення, зокрема, стосуються голосування за країну-господарку чемпіонату світу 2010 року, який пройшов у ПАР.

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В якості підозрюваних у справі проходять два покоління чиновників ФІФА, які, за словами генпрокурора, завдали шкоди фінансовій системі США і порушили американські закони.

Раніше стало відомо, що федеральна поліція Швейцарії арештувала в Цюріху шістьох чиновників ФІФА, екстрадиції яких вимагають США. Всього по справі, порушеній американськими слідчими органами, проходять 14 осіб.

Крім того, повідомлялося, що ще як мінімум 10 спортивних чиновників, у тому числі російський міністр спорту Віталій Мутко, будуть викликані на допит. Сам Мутко заявив, що поки не отримував повістки, але готовий відповісти на будь-які запитання слідчих.

Скандал вибухнув буквально за кілька днів до виборів нового президента ФІФА. При цьому нинішній голова організації Йозеф Блаттер, якого закликають піти у відставку, незважаючи на скандал, залишається однозначним фаворитом виборів.