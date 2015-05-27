Форвард "Шахтаря" Гладкий: У гравців "Дніпра" перед матчем з "Севільєю" горять очі

Олександр Гладкий переконаний, що "дніпряни" зроблять все для перемоги у фіналі Ліги Європи, пишуть Вести.

«Насамперед хочу побажати «Дніпру» удачі. Впевнений, що за хлопців вболіватиме вся Україна. Зараз наша країна опинилася у непростій ситуації, і те, що українська команда опинилася у фіналі, каже про багато чого. Тому для дніпрян мотивація точно буде подвійною», - заявив він.

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Також Гладкий підкреслив, що «Дніпро» і так вже в цьому сезоні довів, що не просто так дійшов до фіналу.

«Звичайно, «Севілья» — непростий суперник, чинний переможець ЛЄ. Але «Дніпро» в цьому сезоні вже довів, що не просто так дійшов до фіналу. І коли залишається один крок до кубка, хлопці зроблять все, щоб привезти його в Україну. Я розмовляв з хлопцями про фінал і можу запевнити: у всіх горять очі», - каже футболіст.