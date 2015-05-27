Скандал у ФІФА: швейцарці допитають міністра спорту Росії Віталія Мутка
Серед десяти осіб, яких мають допитати швейцарські законники у справі про корупційний скандал у ФІФА, є і міністр спорту Росії і член виконкому організації Віталій Мутко.
Раніше Мутко заявляв, що "нам нічого приховувати", пише The Guardian.
Також він заявив агентству Associated Press, що росіяни завжди діяли в рамках закону і готові "все показати".
На думку Мутка, підготовка до чемпіонату світу-2018 у Росії не буде зірвана кримінальним провадженням.
Читайте такожУ ФІФА розгортається грандіозний скандал з хабарами за ЧС в Росії та Катарі (список заарештованих)Видання нагадало читачам, як у 2010 році Мутко агресивно атакував британську пресу за твердження про тотальну корупцію в Росії, а через кілька днів російська рахункова палата повідомила, що Мутко задокументував 97 з'їдених сніданків за 20 днів, проведених у Канаді.
Сам Мутко заявив, що його на допит не викликали, але в разі чого він ховатися від правосуддя не буде.
Нагадаємо, сьогодні у Швейцарії були заарештовані кілька високопосадовців ФІФА за підозрою у хабарництві та відмиванні грошей. Дана справа поставила під сумнів легітимність проведення чемпіонатів світу в 2018 та 2022 роках, які мали відбутися в Росії та Катарі.
Скандал стався за два дні до виборів президента організації.