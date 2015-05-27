НОК виплатить 4 млн. грн. олімпійських стипендій провідним спортсменам до Олімпіади-2016

Про це заявив очільник Олімпійського комітету Сергій Бубка, повідомляє прес-служба НОК.

Наразі за пропозиціями національних федерацій з олімпійських видів спорту та за підсумками детального розгляду Комісією НОК по роботі з тренерами та спортивними федераціями затверджено список з 32 спортсменів, які щомісячно до 31 серпня 2016 року отримуватимуть персональні стипендії для підготовки до найголовнішого спортивного форуму чотириріччя.

«Національний олімпійський комітет планомірно реалізовує різноманітні програми, спрямовані на підтримку наших атлетів. З метою надання такої підтримки ми постійно започатковуємо стипендії. Загальний обсяг фінансування цієї програми складає 4 млн. грн. Щомісяця кожен спортсмен отримуватиме стипендію в еквіваленті 300 доларів США – наразі це 6,5 тисяч гривень», - наголосив Сергій Бубка.

«Така підтримка є дуже важливою для кожного спортсмена. Вдячний Національному олімпійському комітету та особисто Сергію Бубці за таку ініціативу. Це дозволить краще підготуватися як до Європейських ігор в Баку, так і до Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро», - відзначив бронзовий призер чемпіонату світу, чемпіон Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Подібна фінансова підтримка від НОК України надається українським атлетам напередодні кожних Олімпійських ігор. Окрім цього, Олімпійський комітет регулярно виплачує стипендії усім чемпіонам та призерам Юнацьких Олімпійських ігор, зимових та літніх Європейських юнацьких олімпійських фестивалів.

СПИСОК СТИПЕНДІАТІВ ПО ПРОГРАМІ РІО-2016:

1. Довгодько Наталія - академічне веслування

2. Коженкова Анастасія - академічне веслування

3. Буценко Микола - бокс

4. Іщенко Павло - бокс

5. Ткач Юлія - боротьба (вільна)

6. Беленюк Жан - боротьба (греко-римська)

7. Демидова Олена - велосипедний спорт

8. Беломоїна Яна - велосипедний спорт (маунтенбайк)

9. Чебан Юрій - веслування на байдарках каное

10. Кисельова Анна - вітрильний спорт

11. Красько Анастасія – вітрильний спорт

12. Кіндзерська Ірина - дзюдо

13. Костевич Олена - кульова стрільба

14. Омельянчук Олег - кульова стрільба

15. Главан Ігор - легка атлетика

16. Федорова Аліна - легка атлетика

17. Геращенко Ірина - легка атлетика

18. Богдан Максим - легка атлетика

19. Зевіна Дарина - плавання

20. Говоров Андрій - плавання

21. Волошина Анна - синхронне плавання

22. Ананасова Лоліта – синхронне плавання

23. Верняєв Олег - спортивна гімнастика

24. Радівілов Ігор - спортивна гімнастика

25. Кваша Ілля - стрибки у воду

26. Прокопчук Юлія - стрибки у воду

27. Павлова Анастасія - стрільба з лука

28. Терещук Вікторія - сучасне п’ятиборство

29. Спас Анастасія - сучасне п’ятиборство

30. Харлан Ольга - фехтування

31. Жовнір Ольга - фехтування

32. Різатдінова Анна - художня гімнастика