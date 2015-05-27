Українці вибули з боротьби в чоловічому турнірі Відкритого чемпіонату Франції

У Парижі (Франція) сьогодні проходять матчі другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, де в чоловічому одиночному розряді вибув останній з українських учасників Сергій Стаховський.

Українець програв американцеві Стіву Джонсону.

Стаховський, який на думку спеціалістів і букмекерів мав непогані шанси на перемогу в матчі з Джонсом, впевнено розпочав поєдинок і виграв перший сет з рахунком 6:2. Втім, починаючи з другої партії, він втратив ініціативу. Стаховський начисто програв другу партію 3:6, а потім йому двічі не пощастило в кінці третього і четвертого сетів - він поступився на тай-брейку- 6:7 (5), 6:7 (6).

Напередодні свої матчі першого кола програли Олександр Долгополов та Ілля Марченко.

Таким чином, в одиночній сітці турніру залишилася лише наша представниця у жіночому турнірі Еліна Світоліна, яка пізніше в середу проведе свій матч 2-го кола проти Юлії Путинцевої (Казахстан).

Відкритий чемпіонат Франції є одним з чотирьох турнірів серії "Великого шолома" - найпрестижніших змагань у світі тенісу. Крім цього змагання в серію входять відкриті чемпіонати Австралії і США і найпопулярніший в світі - Вімблдонський турнір. У 2015-му році турнір у Парижі на кортах "Ролан Гаррос" проходить з 24 травня по 7 червня.