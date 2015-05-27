"Дніпро" проти "Севільї": прогнози букмекерів на вирішальний матч

Про це свідчить аналіз свіжих котирувань на майбутній поєдинок, повідомляє "Апостроф".

Букмекерська контора "Марафон" дає такі ставки на матч: перемога "Дніпра" — 6,30 (шанси української команди дещо підвищені, напередодні коефіцієнт становив 6,80), нічия — 3,80, перемога "Севільї" — 1,69 (раніше ставка становила 1,58).

William Hill дає такі коефіцієнти на матч: "Дніпро" — 6,00, нічия — 3,75, "Севілья" — 1,67.

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Контора "Парі Матч" також віддає перевагу іспанцям, але більше вірить у перемогу українців: "Дніпро" — 5,50, нічия — 3,80, "Севілья" — 1,67.

Нагадаємо, чим більше цифра в коефіцієнті тієї чи іншої команди, тим меншими букмекери вважають її шанси на перемогу.

Матч відбудеться сьогодні у Варшаві на стадіоні "Народовий". УНІАН проведе відео-трансляцію матчу фіналу Ліги Європи "Дніпро" - "Севілья". Гра стартує о 21:45.