Легкоатлети Бондаренко й Міщенко виграли Golden Spike
14:58, 27 травня 2015Спорт
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Українці Богдан Бондаренко й Анна Міщенко стали переможцями турніру Golden Spike. Змагання серії IAAF World Challenge приймала Острава (Чехія).
Українка Міщенко виграла третій турнір поспіль / vk.com
Для Міщенко перемога в Остраві стала третьою поспіль на турнірах серії IAAF World Challenge, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Цього разу вона подолала 1500 метрів за 4.07,09 хв. Роль пейс-мейкера на дистанції виконувала Тамара Твердоступ.
Бондаренко виграв змагання зі стрибків у висоту з результатом 2,24 м. Наступна замовлена ним висота, 2,34 м, цього вечора не підкорилася. Андрій Проценко теж показав 2,24 м, проте поступився за спробами - він третій. Юрій Крімаренко – сьомий (2,15 м).
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