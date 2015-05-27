Легкоатлети Бондаренко й Міщенко виграли Golden Spike

Для Міщенко перемога в Остраві стала третьою поспіль на турнірах серії IAAF World Challenge, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Цього разу вона подолала 1500 метрів за 4.07,09 хв. Роль пейс-мейкера на дистанції виконувала Тамара Твердоступ.

Бондаренко виграв змагання зі стрибків у висоту з результатом 2,24 м. Наступна замовлена ним висота, 2,34 м, цього вечора не підкорилася. Андрій Проценко теж показав 2,24 м, проте поступився за спробами - він третій. Юрій Крімаренко – сьомий (2,15 м).