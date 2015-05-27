ФІФА обіцяє не переносити ЧС в Росії та Катарі на тлі масових допитів
14:27, 27 травня 2015Спорт
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Директор ФІФА з комунікацій Вальтер Де Грегоріо взяв участь у прес-конференції, спеціально скликаній у зв'язку з ранковими арештами високопоставлених чиновників ФІФА.
У ФІФА скандал з арештами і допитами / fifa.com
За словами Де Грегоріо, про перенесення Конгресу ФІФА або необхідність переголосування для визначення країн-господарів фінальних турнірів ЧС-2018 і ЧС-2022 не йдеться, повідомляє Террикон.
Читайте такожУ ФІФА розгортається грандіозний скандал з хабарами за ЧС в Росії та Катарі (список заарештованих)"Турніри проведуть у Росії і Катарі", - заявив він.
Тим часом, швейцарське федеральне бюро юстиції оголосило, що в даний час допитуються 10 осіб, які брали участь у голосуванні на виборах країн-господарок фінальних турнірів чемпіонатів світу 2018 і 2022 років.
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