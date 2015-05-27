ФІФА обіцяє не переносити ЧС в Росії та Катарі на тлі масових допитів

За словами Де Грегоріо, про перенесення Конгресу ФІФА або необхідність переголосування для визначення країн-господарів фінальних турнірів ЧС-2018 і ЧС-2022 не йдеться, повідомляє Террикон.

Читайте такожУ ФІФА розгортається грандіозний скандал з хабарами за ЧС в Росії та Катарі (список заарештованих)"Турніри проведуть у Росії і Катарі", - заявив він.

Тим часом, швейцарське федеральне бюро юстиції оголосило, що в даний час допитуються 10 осіб, які брали участь у голосуванні на виборах країн-господарок фінальних турнірів чемпіонатів світу 2018 і 2022 років.