У ФІФА розгортається грандіозний скандал з хабарами за ЧС в Росії та Катарі (список заарештованих)

(Продовження історії - ФІФА обіцяє не переносити ЧС в Росії та Катарі на тлі масових допитів)

Як повідомляє генпрокуратура Швейцарії, справу відкрито за підозрою у зловживанні повноваженнями і відмиванні грошей, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року повинен пройти в Росії, а в 2022 році першість приймає Катар.

Раніше стало відомо, що федеральна поліція Швейцарії заарештувала в Цюриху шістьох чиновників ФІФА, екстрадиції яких вимагають Сполучені Штати.

Читайте такожНа будівництві об'єктів ЧС-2022 з футболу в Катарі за рік загинули понад 400 мігрантівЗаарештовані звинувачуються в США, серед іншого, у відмиванні грошей, здирництві та шахрайстві з використанням електронних переказів. За даними генеральної прокуратури США, звинувачення посадовцям висунуто за 47 пунктами.

Представник мін'юсту США заявив, що чотири чиновники ФІФА, а також ще двоє, які вже не працюють в організації, визнали свою провину у справі про корупцію.

Між тим міністр спорту Росії Віталій Мутко заявив, що заарештовані чиновники не мали стосунку до заявочної кампанії з проведення ЧС-2018.

Російська служба ВВС опублікувала список заарештованих, країни, які вони представляють у ФІФА, і посади:

Джеффрі Уебб - Кайманові острови, віце-президент ФІФА, президент КОНКАКАФ

Еухеніо Фігередо - Уругвай, віце-президент ФІФА

Джек Уорнер - Тринідад і Тобаго, колишній віце-президент ФІФА

Хуліо Роча Лопес - Нікараґуа, департамет з розвитку ФІФА

Едуардо Лі - Коста-Ріка, президент місцевої федерації футболу

Костас Таккас - Острови Кука, аташе президента КОНКАКАФ

Рафаель Есківель - Венесуела, президент місцевої федерації футболу

Жозе Марія Марін - Бразилія, колишній президент місцевої федерації футболу

Операція із затримання пройшла в одному з п'ятизіркових готелів міста. Розслідування ініційовано владою США, всі заарештовані можуть бути екстрадовано в цю країну для проведення слідчих заходів.

Відзначимо, що про серйозність справи свідчить той факт, що вона знаходиться на контролі у Генерального прокурора США Лоретти Лінч та директора ФБР Джеймса Коумі. Сьогодні вони дадуть спільну прес-конференцію, в тому числі і з питань арешту чиновників ФІФА.

Нагадаємо, на п'ятницю, 29 травня, заплановано проведення виборівпрезидента ФІФА.