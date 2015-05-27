У ФІФА розгортається грандіозний скандал з хабарами за ЧС в Росії та Катарі (список заарештованих)
Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарії відкрив кримінальну справу у зв'язку з вибором країн-господарок чемпіонатів світу з футболу 2018 і 2022 років.
(Продовження історії - ФІФА обіцяє не переносити ЧС в Росії та Катарі на тлі масових допитів)
Як повідомляє генпрокуратура Швейцарії, справу відкрито за підозрою у зловживанні повноваженнями і відмиванні грошей, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.
Чемпіонат світу з футболу 2018 року повинен пройти в Росії, а в 2022 році першість приймає Катар.
Раніше стало відомо, що федеральна поліція Швейцарії заарештувала в Цюриху шістьох чиновників ФІФА, екстрадиції яких вимагають Сполучені Штати.
Читайте такожНа будівництві об'єктів ЧС-2022 з футболу в Катарі за рік загинули понад 400 мігрантівЗаарештовані звинувачуються в США, серед іншого, у відмиванні грошей, здирництві та шахрайстві з використанням електронних переказів. За даними генеральної прокуратури США, звинувачення посадовцям висунуто за 47 пунктами.
Представник мін'юсту США заявив, що чотири чиновники ФІФА, а також ще двоє, які вже не працюють в організації, визнали свою провину у справі про корупцію.
Між тим міністр спорту Росії Віталій Мутко заявив, що заарештовані чиновники не мали стосунку до заявочної кампанії з проведення ЧС-2018.
Російська служба ВВС опублікувала список заарештованих, країни, які вони представляють у ФІФА, і посади:
Джеффрі Уебб - Кайманові острови, віце-президент ФІФА, президент КОНКАКАФ
Еухеніо Фігередо - Уругвай, віце-президент ФІФА
Джек Уорнер - Тринідад і Тобаго, колишній віце-президент ФІФА
Хуліо Роча Лопес - Нікараґуа, департамет з розвитку ФІФА
Едуардо Лі - Коста-Ріка, президент місцевої федерації футболу
Костас Таккас - Острови Кука, аташе президента КОНКАКАФ
Рафаель Есківель - Венесуела, президент місцевої федерації футболу
Жозе Марія Марін - Бразилія, колишній президент місцевої федерації футболу
Операція із затримання пройшла в одному з п'ятизіркових готелів міста. Розслідування ініційовано владою США, всі заарештовані можуть бути екстрадовано в цю країну для проведення слідчих заходів.
Відзначимо, що про серйозність справи свідчить той факт, що вона знаходиться на контролі у Генерального прокурора США Лоретти Лінч та директора ФБР Джеймса Коумі. Сьогодні вони дадуть спільну прес-конференцію, в тому числі і з питань арешту чиновників ФІФА.
Нагадаємо, на п'ятницю, 29 травня, заплановано проведення виборівпрезидента ФІФА.