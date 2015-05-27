Керманич "Севільї" вивідав головний секрет успіху "Дніпра"
Керманич іспанської "Севільї" Унаї Емері ґрунтовно підійшов до вивчення дніпропетровського "Дніпра" перед фіналом Ліги Європи.
"Ми багато аналізували гру "Дніпра". Якусь інформацію отримали від Хуанде Рамоса, а також його колишніх асистентів Маркоса Альвареса і Хуана Муньїса. Просто хотіли, якомога ретельно вивчити суперника. Всі троє працювали в "Дніпрі" і добре знайомі з ситуацією", - розказав Емері.
Від поєдинку він очікує наполегливої боротьби. Каже, "Дніпро" грає дуже організовано і здорово пресингує. Іспанець вважає, що один з головних секретів успіху "Дніпра" - високий пресинг.
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"В турнірі були команди, які вважали себе явними фаворитами в матчах проти "Дніпра". Але їх чекало розчарування, і про це не слід забувати", - наголосив тренер.
Він додав, що мотивації його команді додає те, що переможець Ліги Європи вперше цього сезону потрапить у Лігу чемпіонів.
"Ліга Європи зростає, але Ліга чемпіонів - це помітний крок вперед. І ми хочемо його зробити, - резюмував Емері.
Матч відбудеться сьогодні у Варшаві на стадіоні "Народовий". УНІАН проведе відео-трансляцію матчу фіналу Ліги Европи "Дніпро -Севілья". Гра стартує о 21:45.