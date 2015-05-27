Керманич "Севільї" вивідав головний секрет успіху "Дніпра"

"Ми багато аналізували гру "Дніпра". Якусь інформацію отримали від Хуанде Рамоса, а також його колишніх асистентів Маркоса Альвареса і Хуана Муньїса. Просто хотіли, якомога ретельно вивчити суперника. Всі троє працювали в "Дніпрі" і добре знайомі з ситуацією", - розказав Емері.

Від поєдинку він очікує наполегливої боротьби. Каже, "Дніпро" грає дуже організовано і здорово пресингує. Іспанець вважає, що один з головних секретів успіху "Дніпра" - високий пресинг.

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"В турнірі були команди, які вважали себе явними фаворитами в матчах проти "Дніпра". Але їх чекало розчарування, і про це не слід забувати", - наголосив тренер.

Він додав, що мотивації його команді додає те, що переможець Ліги Європи вперше цього сезону потрапить у Лігу чемпіонів.

"Ліга Європи зростає, але Ліга чемпіонів - це помітний крок вперед. І ми хочемо його зробити, - резюмував Емері.

Матч відбудеться сьогодні у Варшаві на стадіоні "Народовий". УНІАН проведе відео-трансляцію матчу фіналу Ліги Европи "Дніпро -Севілья". Гра стартує о 21:45.