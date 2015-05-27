У Швейцарії за хабарництво заарештовано шестеро чиновників ФІФА

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства юстиції і поліції Швейцарії, повідомляє ТАСС.

Відзначається, що чиновники заарештовані в рамках розслідування влади США про корупцію та хабарництво в керівництві ФІФА, а також з питань вибору столиць чемпіонатів світу з футболу. В даний час шестеро функціонерів очікують рішення про екстрадицію в США.

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"Як стверджує влада США, чиновники отримали хабара в розмірі більш ніж $ 100 мільйонів. Платежі були проведені через американські банки", - йдеться в заяві.

Президента ФІФА Йозефа Блаттера немає серед заарештованих чиновників, повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на директора зі зв'язків з громадськістю ФІФА Вальтера де Грегоріо.

"Він не причетний до цього", - заявив де Грегоріо.

За даними видання The New York Times, серед затриманих - віце-президенти ФІФА Джеффрі Уебб і Еухеніо Фігередо, колишній член виконкому ФІФА Джек Уорнер. У свою чергу, сайт телеканалу CNN повідомляє, що число затриманих чиновників може зрости до 14.