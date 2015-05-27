Тренер "Севільї": Перед фіналом чимало спілкувався з Хуанде Рамосом

Про це повідомляє Football.ua

- Містер Емері, результат фіналу буде визначатися деталями?

- Так, цілком згоден. Це буде дуже важкий бій довжиною у 90 хвилин, у якому буде багато нюансів. Дніпро для нас — дуже важкий суперник, ми бачили всі їхні матчі і вражені їх грою. Тому для успіху нам треба бути уважними у кожному епізоді і ні в якому разі не втрачати концентрації — ось що насправді важливо. Гра Дніпра знаходиться на європейському рівні, і ми не повинні недооцінювати суперника.

- Що виділите у грі Дніпра?

- Їх захист заснований на взаєморозумінні, що дозволяє тримати великий рівень захисту. Захисники Дніпра не тільки чудово обороняються, але і допомагають команді в атаці, а також здорово грають в пресингу. Це дуже важлива якість у грі. Так, всі матчі Дніпро грав по-різному, і завтра ми можемо побачити різний Дніпро: агресивний або більш захисний.

- Для Криховяка це особливий матч?

- Він повернувся в рідну країну, і мені довелося приділити цьому окрему увагу. Напередодні ігор він повинен бути думками з грою, не відволікаючись на різні фактори. Але все одно він дуже радіє, багато говорить про Варшаву і готовий зіграти по-особливому.

- Криховяка можна назвати одним з кращих півзахисників в Європі?

- Він дуже важливий гравець не тільки для Севільї, але і для збірної Польщі. Він має відмінне бачення поля, володіє прекрасним пасом, приносячи нам дуже багато користі. Якщо він продовжить розвиватися так, він виросте у гравця екстра-класу.

Читайте такожКапітан "Севільї": Ротань і Коноплянка можуть поодинці змінити хід матчу

- "Севілья" — єдина команда, яка може взяти трофей в четвертий раз у своїй історії...

- Безсумнівно, це величезна мотивація для нас, як і можливість взяти путівку в Лігу чемпіонів. Ми не повинні упускати цей шанс, щоб в наступному сезоні грати в ЛЧ і зробити важливий крок вперед.

- Якою вийде Севілья на поле?

- Ми повинні трохи забути про результат і поставити на перший план якість гри. Севільї треба зіграти у футбол, насолоджуючись грою.

- В якому психологічному стані знаходиться ваша команда?

- Коли я спілкувався з гравцями протягом сезону, то бачив, що вони готові взяти таку вершину. Вони вже давно поставили собі таку мету і психологічно не відчувають жодних проблем. Я впевнений, що з цим не виникне ніяких труднощів.

- Напередодні фіналу ви спілкувалися з Хуанде Рамосом, який чимало працював у Дніпрі?

- Я отримав чимало інформації від Хуанде і від Маркоса Альвареса, який допомагав Рамосу в Дніпрі. Ми дуже ретельно готувалися до фіналу, тому збирали всілякі думки. Нам дуже важливо отримати максимум інформації. І Рамос, і Альварес розповіли нам чимало цікавого, хоча вони поважають і підтримують Дніпро.