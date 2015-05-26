Рейес: Не планую завершувати кар'єру після фіналу Ліги Європи

Про це він розповів в інтерв'ю Football.ua

- У вас дуже хороший шанс увійти в історію, адже ви можете третій раз зіграти у фіналі Кубка УЄФА/Ліги Європи, здобувши третій кубок для себе...

- Як я вже говорив, це потрапляння сюди — це вже історія. Але наша мета — четвертий трофей. Унікальне досягнення, яке ще ніхто не повторював. Перемога завтра — ось що буде феноменально. Саме так пишеться історія.

- Можна сказати, що найважливіша зона для "Севільї" — правий фланг?

- Ми поки не знаємо склад "Дніпра" на завтрашню гру і не прив'язуємося до особистостей. Головне-добре зіграти колективно і самим добитися результату.

Читайте такожКапітан "Севільї": Ротань і Коноплянка можуть поодинці змінити хід матчу

- Це може бути останнім матчем у вашій кар'єрі?

- Чесно кажучи, мені важко уявити, що буде завтра... А про такі глобальні речі, я зовсім не думаю. Насправді я хочу продовжувати кар'єру в Севільї. Це моя команда, моє місто, яке я дуже люблю і хочу приносити клубу багато користі ще довгий час.