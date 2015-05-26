Капітан "Севільї": Ротань та Коноплянка можуть змінити хід матчу

Футболісти "Севільї" будуть дуже пишатися собою, якщо їм вдасться перемогти "Дніпро".

Про це заявив капітан "Севільї" Фернандо Наварро, повідомляє Football.ua.

"Дніпро — це справжня команда. Так у них є три-чотири гравці, прізвища, яких важко вимовляти – Ро-та-нь, Се-ле-зньов і хто ще, та нападник — Ко-но-пля-нка. Вони можуть нам принести чимало проблем. Те, що ми граємо добре, означає, що ми граємо з повагою до суперника. Це дає можливість нам виграти", - заявив Наварро.

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Також він зазначив, що фаворитів у фіналі не існує, так як може відбутися все, що завгодно.

"Всі знаходяться на одному рівні, у всіх однакові шанси. Тепер просто фінал, і ми віримо, що можемо виграти. Ми так відчуваємо. Можливо, зовнішньому світу здається по-іншому. Але Дніпро зробив стільки роботи, скільки й ми. Шанси 50 на 50", - говорить капітан команди.