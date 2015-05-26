Капітан "Севільї": Ротань та Коноплянка можуть змінити хід матчу
Наварро зазначив, що фаворитів у фіналі не існує, так як може відбутися все, що завгодно.
Футболісти "Севільї" будуть дуже пишатися собою, якщо їм вдасться перемогти "Дніпро".
Про це заявив капітан "Севільї" Фернандо Наварро, повідомляє Football.ua.
"Дніпро — це справжня команда. Так у них є три-чотири гравці, прізвища, яких важко вимовляти – Ро-та-нь, Се-ле-зньов і хто ще, та нападник — Ко-но-пля-нка. Вони можуть нам принести чимало проблем. Те, що ми граємо добре, означає, що ми граємо з повагою до суперника. Це дає можливість нам виграти", - заявив Наварро.
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Також він зазначив, що фаворитів у фіналі не існує, так як може відбутися все, що завгодно.
"Всі знаходяться на одному рівні, у всіх однакові шанси. Тепер просто фінал, і ми віримо, що можемо виграти. Ми так відчуваємо. Можливо, зовнішньому світу здається по-іншому. Але Дніпро зробив стільки роботи, скільки й ми. Шанси 50 на 50", - говорить капітан команди.