Капітан "Дніпра" Ротань: Ми вже в історії

Про це він розповів в інтерв'ю Football.ua.

«Наших емоцій не передати. Найголовніше, що ми в очікуванні великого фіналу. Ми вже в історії. Завтра ми постараємося зробити все, щоб привезти в Дніпропетровськ та Україну цей Кубок», - заявив Ротань.

Він також зазначив, що, на жаль, не всі вболівальники зможуть потрапити на доленосний матч.

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«Не всі вболівальники зможуть потрапити на цей історичний матч. Ми всією командою допомагали тим, хто не міг потрапити на гру. Але ми знаємо, що нас будуть багато хто підтримувати під час ТВ-трансляції, так що це теж додає нам сил», - сказав Ротань.

«Сподіваюся, своєю грою ми змусимо польських уболівальників аплодувати нам після матчу», - також додав капітан «Дніпра».

27 травня у Варшаві (Польща) відбудеться фінальний матч Ліги Європи "Дніпро" - "Севілья".

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію вирішального матчу єврокубка.