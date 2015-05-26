Маркевич: Ще не вирішили, хто завтра вийде на поле - Селезньов або Калініч

Головний тренер ФК "Дніпро" Мирон Маркевич заявив, що ще не вирішив, хто завтра вийде на поле у складі команди - Євген Селезньов або Нікола Калініч.

Про це він повідомив на прес-конференції, яка відбулася напередодні фіналу Ліги Європи проти "Севільї", передає Football.ua.

"Селезньов готується в загальній групі, правда, він пропустив якийсь час, але поки я ще не вирішив, хто завтра вийде — він або Калініч", - каже тренер.

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Маркевич зауважив, що путівка до Ліги Чемпіонів дійсно є стимулом не тільки для "Дніпра", але й для "Севільї".

"Севілья добре грає в атаці і там зібрані хороші виконавці, які створюють багато моментів. Для нас це головний біль. Але у нас оборона до завтрашнього дня грала на рівні, так що головне буде нейтралізувати гравців лінії атаки", - заявив тренер.