Півзахисник "Дніпра" Федорчук: Ми не зациклюємося на суперниках, ми просто будемо намагатися виграти

Футболісти "Дніпра" запевнили, що будуть намагатися впоратися з емоціями та здобути перемогу над "Севільєю".

Про це напередодні матчу «Дніпро» - «Севілья» заявив гравець українського клубу Валерій Федорчук, передає Sport.ua.

"Звичайно, хвилювання є у всіх нас. Ми будемо намагатися впоратися з емоціями, будемо прагнути до перемоги. Правда, це футбол і шанси 50/50", - каже Федорчук.

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Коментуючи непросту ситуацію в країні, футболіст зазначив, що завтра команда гратиме за Україну.

"Проти «Севільї» ми не зіграли, подивилися кілька матчів. У них наставники іспанці, дуже схожий стиль. Обидва клуби мають хороший атакуючий потенціал, нам потрібно буде приділити увагу обороні. Ми не зациклюємося на суперниках, тому що довго до цього йшли, і просто будемо намагатися виграти", - заявив хавбек.

Також Федорчук зазначив, що "Дніпро" сподівається на підтримку поляків.