У Дніпропетровську матч між "Дніпром" та "Севільєю" транслюватимуть на головній площі

У Дніпропетровську 27 травня фінальний матч Ліги Європи між командами «Дніпро» та «Севілья» транслюватиметься на головній площі міста – площі Героїв Майдану.

Як передає кореспондент УНИАН, про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив народний депутат України Борис Філатов.

За його словами, на площі будуть встановлені три великих екрани для телеперегляду матчу, очікується, що сюди прийдуть від 10 до 20 тис. вболівальників. В якості спеціальних гостей запрошено 70 учасників антитерористичної операції, які наразі проходять лікування в Дніпропетровську. Для них зарезервовані місця для сидіння.

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«Це буде справжнє свято, на високому європейському рівні, яке почнеться до гри – о 19 годині. Виступатимуть ді-джеї, відбудеться флешмоб у повітрі, на площі встановлять намети з національною символікою та символікою «Дніпра». Запевняю, що буде весело та цікаво. При цьому будуть застосовані всі заходи для безпеки та правопорядку під час телетрансляції », - зазначив Філатов.

Депутат уточнив, що ініціатором публічної телетрансляції є він сам, фінансування акції забезпечить спеціальний фонд.

За словами Філатова, перегляд на головній площі Дніпропетровська узгоджений з холдингом «1+1», який має виключні право на телетрансляцію фінального матчу Ліги Європи.

"«Дніпро» переможе однозначно. Я в цьому впевнений», - заявив Філатов.