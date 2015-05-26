Гравець "Севільї": вже не раз у фіналах фаворити зазнавали невдачі

Напередодні фіналу Ліги Європи проти "Дніпра" 25-річний футболіст "Севільї" Вінгер Алейкс Відаль дав інтерв'ю журналістам УЄФА.

"Так, у нас клуб більш іменитий, і, можливо, тому нас вважають фаворитами. Але не варто думати, що тільки гучне ім'я принесе нам перемогу. Вже не раз у фіналах так звані фаворити зазнавали невдачі. Адже фінал не можна порівняти зі звичайним матчем. Ти не знаєш, що це таке, до тих пір, поки не відчуєш на своїй шкурі", - заявив футболіст.

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Відаль зізнався, що будь-який футболіст мріє зіграти у найпрестижнішому єврокубку, тому він високо цінує цю можливість.

"Думаю, у нас є все необхідне для досягнення цієї мети. Нам треба зберігати холоднокровність. Ми повинні робити все, як завжди. Фінал виграє та команда, яка цього заслужить. Будемо сподіватися, що це будемо ми", - додав він.