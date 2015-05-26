"Дніпро" прибув до Варшави та ввечері проведе тренування

Дніпропетровський ФК «Дніпро» прибув до Варшави. Переліт з України до польської столиці тривав більше ніж півтори години. Щоправда, цього разу проходження паспортних формальностей трохи затяглося, пише Sport.ua.

Організаційні моменти УЄФА і невелика незібраність делегації «Дніпра» змусили футболістів півгодини просидіти в автобусі після виходу з літака. До речі, офіційний автобус фіналу Ліги Європи зустрічав команду біля трапа та повіз делегацію до віп-зали.

На цей раз гравцям дозволили взяти з собою групу підтримки – дітей, дружин та друзів – всі вони склали велику делегацію «Дніпра».

Читайте такожГравець "Дніпра" Федецький перед фіналом ЛЄ: "Абсолютно немає хвилювання"

Прибув повболівати за свою команду і Роман Зозуля, який з'явився на публіці у спеціальній пов'язці.

Як відомо, всі квитки продані, а це значить, що «Дніпро» не залишиться без підтримки. Очікується від семи до десяти тисяч вболівальників українського клубу. Основна частина приїде в день матчу, так як знайти собі житло на два дні практично неможливо.

Сьогодні в 17:30 за київським часом очікується передматчева прес-конференція Мирона Маркевича, а за дві години – Унаї Емері.